CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) La luna en Capricornio les garantizará a todos los nacidos bajo este signo una gran concentración y profundidad en las reflexiones durante los próximos días. También potenciará la intuición, así es que no olvides escuchar esa voz interior antes de tomar decisiones importantes. En el ámbito de las finanzas y los negocios, se te presentará la posibilidad de realizar una inversión muy interesante dentro de un rubro que te apasiona. Sin embargo, no serás el único interesado ya que habrá otras personas dispuestas a invertir. Será un desafío pero estarás muy entusiasmado y dispuesto a dar lo mejor de ti para poder ganarles a tus competidores. Los astros te aconsejan que manejes correctamente tu entusiasmo, comportarte impulsivamente no te será de gran ayuda. Debes planear minuciosamente un proyecto mediante el cual puedas demostrar tu superioridad con respecto al resto. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Capricornio utilizarán esta semana para reflexionar acerca de si aceptarán o no las condiciones que les han impuesto sus parejas. Tu relación ha atravesado una crisis, tu pareja ha accedido a tus ruegos de volver a intentarlo pero a cambio te ha puesto condiciones que no esperabas y que no te resultan agradables. Reflexiona acerca de si tus sentimientos hacia él o ella siguen siendo tan fuertes como para tolerar sus requerimientos. En cuanto a la salud, los últimos meses te has comportado muy negligentemente con tu organismo. Has forzado a tu cuerpo a realizar actividades que no estaba preparado para realizar y a partir del miércoles comenzarás a padecer las consecuencias.