HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 12 al 18 de Agosto de 2018 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: Allí donde sucedió el reciente Eclipse de Sol, indica que contarás con la habilidad para sacar conclusiones de gran utilidad y tienes la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva en grande, tanto emocional como económicamente. Esto implica reforzar logros, corregir errores o dar tu brazo a torcer en ciertos asuntos, no permitas que el orgullo te cierre el paso a esta nueva oportunidad. Venus en Libra está favoreciendo tu zona de éxito y prestigio público, ideal para lanzar tus proyectos y hacer propuestas más ambiciosas. Amor: En cuanto a asuntos de entrega y compromiso, podría ser que se pone la gran lupa en algún tema que quizá falta revisar o ante el cual has estado en negación. Piensa en una nueva fórmula para superar esta crisis de transformación. Tienes la oportunidad de pertenecer o acceder a un grupo selecto de personas pero quizá tienes miedos o falta de merecimiento y eso te está bloqueando el asunto. Algo hay que revisar allí, así que antes de reaccionar, préstate atención y observa las posibles falencias. Salud: Tu garganta podría verse afectada, procura no excederte levantando demasiado la voz o con el frío. Consejo: Saturno está contigo y eso es como andar al filo de la navaja: debes ser 100% íntegro, responsable y disciplinado para que todo salga de la mejor manera posible.