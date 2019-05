Por Casandra ©

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Empezarán la semana como siempre: con la energía bien arriba. Y como siempre las fuerzas irán cediendo hasta llegar desinflado y con el último aliento. Es un buen momento de reconocer el problema y regular las fuerzas para que todo sea más parejo. A veces pasan mucho tiempo pensando en los demás y descuidan sus propios proyectos, cosa que también deberían cambiar. En lo laboral las cosas no van a mejorar por ahora. De ustedes está que las cosas no empeoren, porque la situación está tirante. En lo sentimental los solteros no estarán de parabienes, pero si se divertirán bastante con sus amistades. Hay que tener paciencia. Los que ya están en pareja es un buen momento para empezar a emprender un objetivo común, un proyecto que los ponga en movimiento a ambos y los mantenga unidos y ocupados.