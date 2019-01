HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Feliz cumpleaños! - Trabajo: Todavía se sienten los efectos del reciente eclipse en tu signo, mientras que Marte en tu zona de emociones y vida familiar genera tensiones importantes que te ponen en una situación comprometedora. Esta es una semana donde hay asuntos que aún no son de público conocimiento que están planificándose con reserva y que pueden estar relacionadas con trabajo o con decisiones personales. Determina estrategias y utiliza tu mente inspiradora y creatividad para desarrollar la parte práctica de los planes y descartar los que carezcan de viabilidad. Amor: La energía armoniosa de Venus en tu zona de retiro y finales, te inclina a dejar por unas semanas el exceso de responsabilidades hacia los demás para dedicarte exclusivamente a tu persona. Pues será necesario observar la vida en perspectiva, tus metas trazadas y si realmente te encuentras cumpliendo tu propósito. Un viejo amor por el que tuviste sentimientos profundos, podría regresar. Recuerda establecer un contacto real con la persona y no caer en la trampa de la nostalgia e idealizar. Salud: Es conveniente asumir la propia vulnerabilidad como una fortaleza, liberarte de patrones que ya no aportan a tu modo de vida actual. Espiritualidad en alza. Consejo: En la búsqueda del bienestar integral, es importante recordar que todo extremo es nocivo así que presta atención a las señales.