CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) En el ámbito laboral, esta semana estarás muy enérgico y con mucha claridad mental, podrás adelantar el trabajo que tenías atrasado y dejar todo en orden para un viaje que realizarás en las próximas semanas. En el ámbito de la salud, estarás rebosante de energía y vitalidad durante los próximos siete días. En el ámbito de la familia, esta semana recibirás noticias negativas sobre su rendimiento escolar de tus hijos y tendrás que buscar la forma de mejorar esa situación. Tus emprendimientos comerciales marchan muy bien y esto se debe principalmente a todo el esfuerzo y el trabajo que les dedicas. Sin embargo, te sientes muy decepcionado con respecto a tus socios. Sientes que ellos no se están comprometiendo con el proyecto de la misma forma que tú. Únicamente disfrutan de los beneficios pero no se hacen cargo de las responsabilidades. Esta semana tu paciencia llegará al límite y decidirás separarte de ellos y esa será una de las mejores decisiones que tomes en tu vida. No sientas culpa, esto no tiene nada que ver con la amistad. Se trata de respetar tu esfuerzo y poner límites a los demás para que no te tomen por tonto. En el terreno amoroso, últimamente has tenido algunas peleas con tu pareja, no han sido graves y ambos las han olvidado por completo. Sin embargo, la gente que te rodea, sobre todo tu familia insiste en sacar el tema nuevamente y en recalcarte los defectos de la persona que amas. Esta semana tendrás que imponer tus deseos ante los demás y exigir que se respeten tus decisiones.