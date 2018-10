HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 14 al 20 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: Podría decirse que estás en una fase de re-diseño profundo de tus metas y objetivos a largo plazo. Aprovecha este período de siembra para fertilizar tus verdaderos anhelos y metas más elevadas. Marte por fin salió de sombra y tus asuntos económicos empiezan a marchar como es debido, por lo menos empiezas a encontrar respuestas o caminos alternativos a esos negocios que cambiaron o no salieron en meses pasados. Mantente firme, con confianza en tu camino y por nada ni nadie des marcha atrás. Amor: Las relaciones formales o los compromisos a largo plazo son un asunto importante este mes para ti, pon atención a esos temas aún cuando no tengas respuestas definitivas sobre cómo vas a llegar a esos logros. Ten en cuenta que esta Luna Nueva sucede en tensión a Plutón en tu signo, eso indica que para poder acercarte a tus objetivos debes transformar una parte de ti y ceder en tu posición de ir modo solo o por tu cuenta. Salud: Utiliza tu energía para dedicarte más tiempo a lo que disfrutas que te hace feliz. Mereces una atención directa a consentir tus cinco sentidos, gozos y placeres. Consejo: Controla tu ambición y el estado de alerta, intenta confiar en tu equipo y delega para no estar siempre pendiente del trabajo de los demás que resulta agotador. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)