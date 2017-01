Tu opinión no pasará desapercibida en el ámbito laboral. Aprovecha los mejores días para concretar citas o entrevistas de trabajo. Tu agilidad mental será tu mejor aliada para este período y captará rápidamente las oportunidades que se presenten. Los viajes por trabajo se sucederán imprevistamente. Un exceso de confianza y optimismo en materia económica, te deparará alguna zozobra, será conveniente no exponerte a riesgos financieros ni a tomar compromisos más allá de tus cálculos de probabilidades. Los días 21 y 22 con "tu" Luna en Capricornio, son los mejores del mes para eventos, reuniones, viajes, salidas y reencuentros. En cuanto a los amores, si estás comenzando una nueva relación encontrarás, en este vínculo, la contención emocional ideal. Estarás preparado mentalmente para captar sus mensajes y no te dispersarás. Ambos realizarán interesantes tareas creativas que contrastarán con la rutina.

TUS CARTAS TAROT: fijándote metas intermedias, harás camino al andar y lograrás ver cumplido un fin y luego…otro.