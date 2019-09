© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 15 al 21 de Septiembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante los próximos días te sentirás cansado de toda la seriedad y la formalidad que embarga tu vida. Tendrás muchas ganas de dejarte llevar por un deseo irresistible de vivir situaciones en las que puedas sentirte más libre y sin ataduras. Normalmente, te has comportado en forma muy juiciosa y has seguido los consejos de la gente que te rodea, sobre todo de tus progenitores. Sin embargo durante los próximos días, no vas a escuchar a nadie. Te vas a animar a correr riesgos, a vivir tórridos romances de una noche y a intimar con personas desconocidas. La clave es abandonar los prejuicios y vivir plenamente el momento. Será una semana en donde comenzarán nuevos ciclos en las esferas laborales y amorosas de las personas de Capricornio. En tu lugar de trabajo te ofrecerán un ascenso, un traslado o un cambio de función. Estás muy enamorado y sientes que todo va bien en tu relación. Sin embargo, tu pareja no piensa lo mismo. Se está cansando de tus Celos enfermizos y hoy te dará un ultimátum: o conscientes en realizar una terapia psicológica para tratar el tema de tus celos desmesurados o la relación se termina. Como es natural, no te caerá bien esta exigencia pero si reflexionas te darás cuenta que a la larga eres tú el que terminará beneficiándose, porque podrás deshacerte de la causa que ha arruinado tu vida sentimental en tantas ocasiones. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)