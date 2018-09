HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 16 al 22 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: Marte, el planeta de la acción y la voluntad para conseguir lo que deseamos, sale por fin de tu signo y regresa a Acuario pero esta vez directo. Ahora estás más claro respecto a un negocio u oportunidad de trabajo, algo que quizá no era lo que tu esperabas pero que se perfila como muy bueno. Júpiter desde tu zona social, representando un gran contacto, una persona de mucha influencia, te deja las puertas abiertas. Has probado que mereces la confianza de esa persona, hay que tomar ese tipo de oportunidades pues son raras. Amor: Venus en Escorpio conectó con Urano, el planeta del cambio y eso implica que prestes atención a asuntos del corazón, con ex pareja o grupos de trabajo pues estarán electrizantes y serán importantes cuando Venus y el Sol se unan el 26 de octubre. En la pareja, hay apertura y comunicación, estarán dispuestos a encontrar tiempo para compartir y disfrutar. Es tiempo de expandirse hacia nuevas metas y conquistas. Salud: Ir de un lado a otro puede incidir en gran medida en tu salud, el ajetreo constante al que te ves sometido te desgasta. Baja las revoluciones. Consejo: A veces es mejor dejarlo todo, hacer una pausa hasta que las cosas se enfríen y si quieres volver a la carga, no sufras más de lo necesario. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)