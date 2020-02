© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) En el ámbito laboral se producirá esta semana una vacante sorpresiva en un cargo muy importante dentro de la empresa en donde trabajas. Siempre has estado interesado en ocupar esa posición y durante los próximos días tendrás la oportunidad de demostrar que estás capacitado para desempeñar dicha función. Sin embargo, tendrás que dar pelea porque otros colegas también estarán interesados. Tu desempeño siempre ha sido excelente pero eso sólo no te alcanzará. Demuestra todas las cualidades que hasta el momento has ocultado y mediante ellas podrás alcanzar exitosamente tu objetivo. En el terreno del amor, la mujer de Capricornio deberá tomar decisiones importantes esta semana. Tu pareja deberá trasladarse a otra ciudad por cuestiones de trabajo y te pedirá que lo acompañes. Tendrás algunas dudas porque es una relación relativamente reciente, sin embargo si lo que sientes por él es fuerte debes arriesgarte y comenzar junto a la persona que amas una nueva vida. Por su parte, el hombre de Capricornio está provocando mucha confusión en su compañera sentimental. Por naturaleza eres muy introvertido y a tu pareja le cuesta mucho descifrar tus pensamientos y tus sentimientos. No te comunicas pero luego te quejas y le reprochas a tu pareja su falta de comprensión. Debes aprender a ser un poco más coherente para no desconcertar a la mujer que esté a tu lado. Los hombres y mujeres de este signo que estén solos y quieran encontrar pareja deberán cerciorarse de la veracidad de los dichos de aquellas personas que conozcan durante los próximos días. De esta forma evitarán desilusiones