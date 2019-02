HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 17 al 23 de Febrero 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) CAPRICORNIO – Trabajo: El 18, el Sol ingresa a Piscis a tu zona de la comunicación y del aprendizaje, lo que hace referencia a la necesidad de prepararte para nuevas responsabilidades, a través de cursos que te permitan pulir ideas y comunicarlas con efectividad. Puede surgir una propuesta laboral que te haga dudar o que dentro de tu misma empresa te propongan un cambio de posición. Analízalo bien, no te de dejes encantar por cualquier oferta. Tu principal compromiso es con tu bienestar, salud y el estilo de vida que quieres llevar. Amor: El 19, es la Luna Llena en Virgo, trayendo un cierre de ciclo en temas relacionados a soltar viejas creencias que ya no corresponden con tu realidad, relaciones a distancia, el final de asuntos legales o divorcios. Es un periodo de cambio emocional, en donde sientes que has finalmente superado aquello pendiente o inconcluso, dejándolo definitivamente atrás y estás en paz contigo mismo. Marte, en tu zona de nuevos comienzos y romance, te da el impulso durante seis semanas para explorar qué quieres hacer con esa nueva estabilidad que has conquistado. Salud: Necesitas desahogarte al final del día, haz ejercicio o una caminata para renovar el aire y así reflexionar mejor. Consejo: Período ideal para cultivar y redescubrir tu lado erótico sexual, tomar contacto con tu espiritualidad para mantener tu interior en equilibrio. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)