CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Esta semana será ideal para que las personas de Capricornio se dediquen a reflexionar con el fin de establecer sus prioridades y el rumbo que desean darle a todos los aspectos de sus vidas En el ámbito laboral, tomarás conciencia esta semana de lo nocivo que es el medio en donde te encuentras. Te sientes estancado en tu lugar de trabajo, has luchado en vano pero no has logrado progresar. A tu alrededor reina la mediocridad, ninguno de las personas que te rodea se esfuerza por lograr que su trabajo sea excepcional sino que se limitan a hacer lo necesario. Cuando empezaste en tu empleo actual estabas muy entusiasmado pero hoy estás completamente desmotivado. Date cuenta que si continuas en ese lugar, tarde o temprano terminarás siendo tan mediocre y conformista como las personas que te rodean. Los astros te recomiendan que durante los próximos días busques hasta encontrar, un lugar en donde puedas recuperar la pasión por lo tu profesión. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Capricornio aprovecharán esta semana para aclarar algunos temas pendientes con la persona que aman. No vas a discutir con tu pareja, pero si lograrás tocar temas escabrosos que desde hace tiempo están perturbando la relación. Esta conversación les servirá para estrechar el vínculo entre ustedes y los ayudará a consolidar la pareja. Por su parte, las personas de Capricornio que estén solas tendrán durante los próximos días, oportunidades para conocer a posibles candidatos con quienes podrían, en el caso de querer hacerlo, intentar una relación.