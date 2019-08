Por Casandra ©

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Esta semana comenzará para toda la gente de Capricornio un ciclo de renovación. Desde hace un tiempo te sientes disconforme con tu vida, las cosas que antes te hacían feliz ahora ya no te satisfacer. Sientes de darle un cambio de rumbo a tu vida pero no sabes por dónde empezar. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que será fundamental para tu transformación emocional y espiritual. En el ámbito laboral, será una semana muy difícil para todos los capricornianos. Será muy importante que ahorres tus energías porque tu jefe estará más necio que de costumbre durante los próximos días y no tiene ningún sentido que intentes hacerlo razonar. En el ámbito económico, estarás cada vez mejor y esta semana te permitirás adquirir aquellos objetos que deseabas hace tiempo. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Capricornio tendrán una semana plagada de desilusiones. Recientemente habías comenzado una relación y estabas muy entusiasmado porque pensabas que finalmente habías encontrado a la pareja ideal. No obstante, durante los próximos días notarás algunas actitudes extrañas de tu pareja que antes habías pasado por alto. Para sacarte la duda comenzarás a buscar las causas de su comportamiento poco habitual y descubrirás algo que te decepcionará profundamente. Tu pareja mantiene una relación sentimental con otra persona distinta a ti. A pesar del dolor y la desilusión, lograrás salir adelante gracias al apoyo de tus amigos y de tus familiares, quienes te ayudarán a atravesar este difícil momento. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)