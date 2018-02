Trabajo: La Luna Nueva en Acuario es especial ya que sucede en tu zona de productividad e ingresos con el Eclipse indicando el final de un periodo o una actividad que quizá ya no esté rindiendo como esperas para dar lugar a otra oportunidad que te lleve a conseguir todo lo que aspiras realmente. Es el mejor momento para pensar en cómo darle la vuelta a tu trabajo para ganar más, trabajar mejor, ahorrar y ver los resultados por los que te has preparado después de más de un año de estar queriendo manifestar tu trabajo ideal. Amor: El Sol, Venus y Mercurio se unen en Piscis favoreciendo tu zona de la mente y la comunicación. Esta energía es propicia para mantener esa conversación importante que deja en claro tu lugar y tu valor hoy en una relación y te da el pie para empezar a organizarte mejor en cuanto a iniciar en un nuevo espacio sea personal o vivienda. Salud: Es probable que te sientas como un volcán a punto de explotar, con tu energía interna y emociones sin poder expresarse fácilmente. Por tu bienestar, encuentra una vía saludable a ello. Consejo: Quizás los miedos persisten pero no dejes que nublen tu mente, ten paciencia y acuerda mantener esa conversación para encontrar una definición.