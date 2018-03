HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 18 al 24 de Marzo de 2018

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: El 17, Marte ingresa en tu signo y aunque sentirás mucha energía y capacidad de acción, la presencia de Saturno te exige para no malgastarla y esa dualidad interna puede terminar agotándote, toma las cosas con calma y planifica. El 20, es el Equinoccio, comienzo de un nuevo año astral, el Sol ingresa en Aries poniendo foco en asuntos de estabilidad y vivienda. El 22, Mercurio retrograda en Aries, estarás revaluando algún acuerdo que tengas de alquiler o venta de propiedades. Amor: Tu energía puede estar baja, sintiendo frustración y falta de valoración, no por los demás sino por ti mismo, estas dejando que las críticas de parte de tu ambiente circundante o un familiar te estén afectando por demás. Revisa tu propio diálogo interno y las creencias que te puedan estar limitando. Recibes una muy buena noticia por parte de un amigo que ayuda a levantarte el ánimo. Son tus amistades las que te sostienen en este momento y te ayudan a crecer y a expandirte. Salud: Calma los nervios, no te pongas demasiado estricto, reflexiona antes de hablar sin atacar. Haz una rutina sana de ejercicio. Consejo: Hasta el 15 de abril atentos a la pérdida de papeles en la familia o en los temas inmobiliarios. Firma de contratos, viajes y traslados se verán alterados y postergados.