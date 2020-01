© La Auténtica Defensa

Vigencia: 19 al 25 de Enero de 2020 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana, los hombres y las mujeres de Capricornio podrán finalmente terminar con esa relación que los hace sufrir desde hace mucho tiempo. Alguna persona o algún acontecimiento les abrirá los ojos para que puedan ver con claridad que aquella persona que les ha provocado tanto sufrimiento no vale la pena. En esta semana la verdad saldrá a la luz, sin embargo no es conveniente que peleen o discutan. Es un tiempo de reflexión donde descubrirán qué es lo que quieren y cómo debe ser la persona que los acompañe en su vida. Cuando lo descubran, adquirirán el valor para tomar las decisiones que necesitan tomar en el terreno amoroso. Los que están solos, se darán cuenta durante los próximos días que le han dado más prioridad al trabajo que al amor. No conocerán a nadie esta semana pero se darán cuenta del error e intentarán solucionarlo en los próximos meses. En el área de los negocios se sienten culpables por algo, sienten que no han obrado bien. Lamentablemente, lo que hicieron ya no tiene solución, lo que sí pueden hacer es compensar a las personas que perjudicaron. Sin embargo, no lo intenten esta semana porque hay mucho enojo entre aquellos que fueron perjudicados y no tomarán a bien tus acciones aunque tus intenciones sean buenas. En el ámbito laboral, la empresa en donde trabajan padecerá cambios muy profundos para los cuales tu experiencia y capacidad será requerida. Tu desempeño será excelente y por eso te ofrecerán que reemplaces a un jefe con el que has tenido muchísimos problemas. Sé cauteloso, concéntrate en tu trabajo y no utilices esta oportunidad para vengarte de tu ex jefe porque podrías ganarte a un enemigo muy peligroso.