CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana recibirás muy buenas noticias referidas a asuntos de índole legal o jurídico. En el plano laboral debes aprender a cultivar la paciencia y a no frustrarte si las cosas no salen en el momento que tú querías. Todo ocurrirá en el momento adecuado, si continúas esforzándote no tardarás en ver llegar la recompensa por tu esmero. En el terreno del amor, el hombre de Capricornio pondrá a prueba la paciencia de su pareja durante esta semana. Eres un controlador por naturaleza, no te gustan los imprevistos y quieres siempre tener el control de todo lo que ocurre en tu vida. Estas actitudes son las que están provocando que tu pareja se sienta asfixiada. Tienes a tu lado a una mujer inteligente, con ideas y pensamientos propios que también desea opinar y tomar sus propias decisiones. Aunque te cueste mucho, debes controlarte porque de lo contrario ella comenzará a alejarse de ti y la relación terminará en una ruptura. Por su parte, las mujeres de Capricornio que estén solas es probable que esta semana conozcan a alguien que les llamará mucho la atención pero que tendrá el inconveniente de vivir en otra ciudad. Será una relación a distancia pero si tienes paciencia puede que termine convirtiéndose en algo serio. En cuanto a la salud, te has estado ocupando durante los últimos meses de la salud de algunos familiares. Sin embargo, esta semana tu cuerpo te recordará a través de algunos dolores que también necesitas hacerte cargo de tu propia salud y de tu propio bienestar.