Plutón se ubica en tu signo desde hace mucho tiempo, sin embargo ésta semana recibirá la oposición de Marte: se trata de un tránsito que no resulta fácil de manejar para ninguna persona; si logras afrontarlo y resolverlo, tendrás una excelente oportunidad de crecer psicológicamente y desarrollar tu personalidad. Con Mercurio ocupando la octava casa sentirás una irresistible atracción por todo lo oculto y misterioso. Además podrías tener que ocuparte de temas legales, como abogados, divorcios, sucesiones, ex parejas, etc. Del 2 al 5 de julio la Luna transitará por tu casa 12: tus objetivos y ambiciones podrían fluctuar con tus estados de ánimo. Un amigo en el que puedas confiar podría darte apoyo y seguridad. El 7 de julio la Luna tocará a tu regente Saturno, será un día para reflexionar y evitar cualquier acción insegura. En cuanto a los amores: los primeros días de la semana con Venus en Tauro podrías concretar alguna unión latente. En cambio en la segunda mitad de la semana habrá más dudas que certezas. Luego sería mejor el 'no innovar' hasta la próxima semana.