HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Enero de 2018

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: Es un momento en el que te encuentras moviendo tus ideales de futuro, promoviendo proyectos distintos. La temporada Acuario en tu zona de productividad e ingresos te lleva a desarrollar aún más creativamente tus ideas, a reunirte con gente afín que puedan ayudarte a alcanzar tus metas económicas. Momento para terminar de conversar un contrato pendiente que puede asegurarte una buena entrada de dinero y estabilidad a largo plazo. Amor: Tu vida social ha pasado por grandes cambios, has eliminado de tu círculo de amistades a personas que ya no vibraban a tu altura. Ahora tienes que actualizarte con tu nuevo yo, estar claro en cuanto a tus necesidades y deseos, lo que quieres manifestar y planificar para lograrlo. Tendrás que ser cauto y elegir bien a la hora de compartir tus decisiones. Es importante invertir tu energía en conectar más profundo con vos mismo, fortalecer tu propio valor y estima para evitar quedar apegado a posibles juicios o habladurías. Salud: Replegarte y buscar lugares de silencio y contemplación. El aire libre, contacto con la naturaleza y descanso son la solución ante la presión que sientes. Consejo: Ignora cuando te critiquen, escucha cuando te aconsejen y aléjate cuando no te valoren. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)