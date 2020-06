© La Auténtica Defensa

Vigencia: 21 al 27 de Junio de 2020

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) La gente de Capricornio vivirá una semana muy amena y sin grandes sobresaltos. No obstante, algún amigo íntimo vivirá durante los próximos días una gran crisis matrimonial y tendrás que brindarle tu apoyo y comprensión. En el ámbito laboral, los astros te aconsejan que actúes con un exceso de prudencia esta semana. En tu lugar de trabajo hay una persona de sexo masculino que ocupa un cargo de mayor jerarquía que el tuyo y con quien siempre has tenido una excelente relación. Este hombre en apariencia te aprecia y está consciente de lo importante que es tu labor para la compañía en donde trabajan. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que su afabilidad es sólo un disfraz y que en realidad te considera una amenaza para su posición. Debes actuar con muchísimo cuidado para impedir que este hombre te desprestigie en tu lugar de trabajo. Si puedes pedir un traslado, hazlo sin dudar. En el terreno amoroso el hombre de capricornio, vivirá esta semana atormentado por los celos. Tienes una fuerte sospecha de que la mujer que amas se está viendo con alguien. Sólo tienes una sospecha porque no has logrado encontrar ninguna prueba. Los astros te aconsejan que no continúes con tu búsqueda porque puede que todavía no estés preparado para lo que vas a encontrar. Por su parte, la mujer de Capricornio vivirá una semana idílica junto a su pareja.