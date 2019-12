© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Diciembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana las personas de este signo estarán muy creativas y tendrán mucha facilidad para expresar sus emociones y sus ideas. Sin embargo, no te sorprendas si encuentras a tu alrededor cierta resistencia. No intentes imponer tus gustos porque no lograrás nada positivo, utiliza la persuasión y de esta forma conseguirás mejores resultados. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tu emprendimiento comercial está creciendo y se está desarrollando, sin embargo tú te sientes disconforme porque no crece al ritmo que desearías. No obstante, durante las próximas semanas las cosas no sólo no mejorarán sino que tenderán a empeorar. Aprovecha todas las posibilidades que tengas en la actualidad para reforzar tus recursos para que te sea más fácil atravesar la crisis que se avecina. En el terreno del amor, hay momentos en los que tu relación amorosa no te da las alegrías que tú quieres. Sin embargo, lo que ocurre es que tu pareja está viviendo una serie de situaciones que influyen negativamente en su estado de ánimo. El problema es que aparecerá en tu vida una persona con la que tendrás una buena conexión y cómo te sientes alejado de tu pareja, es muy probable que incurras en una infidelidad. Los astros te aconsejan que te manejes con prudencia y cuidado. En el ámbito laboral, será una semana difícil, estabas muy entusiasmado con un proyecto laboral pero durante los próximos días recibirás la malas noticias que tirarán a bajo todas tus esperanzas. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)