© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Marzo de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) En el ámbito laboral, has empezado hace poco un nuevo trabajo y como es lógico, estás en un proceso de adaptación. Sin embargo, estás muy tenso y te exiges demasiado, lo cual podría llegar hasta a ocasionarte problemas de salud. Relájate, estás haciendo las cosas muy bien y obtendrás muchos logros en tu nuevo lugar de trabajo pero debes darte tiempo para que eso ocurra. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tu emprendimiento comercial está creciendo y se está desarrollando, pero tú te sientes disconforme porque no crece al ritmo que desearías. No obstante, durante las próximas semanas las cosas no sólo no mejorarán sino que tenderán a empeorar. Aprovecha todas las posibilidades que tengas en la actualidad para reforzar tus recursos para que te sea más fácil atravesar la crisis que se avecina. En el terreno del amor, el hombre de Capricornio está buscando desesperadamente una forma para solucionar los problemas de su vida sentimental. Sin embargo, a pesar de que has intentado todo lo que se te ha ocurrido, las cosas con tu pareja están cada vez peor y eso te hace sentir triste y deprimido. Tal vez sea tiempo de que asumas que aunque uno lo desee, hay situaciones que no pueden arreglarse. Los astros te aconsejan que le pidas a tu pareja un tiempo para que ambos puedan acomodar sus ideas y sus sentimientos. Por su parte, la mujer de Capricornio también tendrá una semana tensa en lo referido al ámbito sentimental. Se producirán muchas peleas con tu pareja, durante las cuales es aconsejable que te controles y no digas cosas hirientes que podrían llegar a provocar la ruptura definitiva de la relación. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)