Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Comienza una buena semana para ti, así que corta con todo lo malo. Me refiero a que te olvides de todo lo que pertenezca al pasado y que te traiga malos recuerdos. Ahora comienza una nueva vida para ti si te lo propones, deja claro que tus decisiones ya están tomadas y que vas a seguir adelante aunque sea solo o sola. Hace mucho que querías hacerlo pero tenías que esperar a tener las fuerzas necesarias y ahora es el momento. A partir de ahora enfoca tu mente hacia el futuro, deja las malas energías y persigue tus objetivos. Olvídate de lo que pudo ser y piensa que lo que vendrá será mucho mejor. Estás a full y tienes muchas ganas de salir, de viajar, de conocer gente y sitios nuevos. Ya no estás dispuesto o dispuesta a quedarte estancado/a así que aprovecha esa energía y ponte en marcha desde hoy mismo. Si tienes pareja y ésta te apoya y te sigue en lo que te apetece hacer muy bien y si no, ya sabes que puedes hacerlo solo/a. No renuncies a nada. No permitas que nadie apague tus ganas de hacer cosas ni renuncies a aquello que tanta ilusión te hace. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)