HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 23 al 29 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: El 23, Mercurio y el Sol ingresan a Libra, tu zona de profesión y prestigio público. Habrá una decisión importante que tomar en torno a esos temas, no te apresures, apóyate en la certeza que hay en tu corazón sobre lo que quieres y no temas presentarte por ello. Cualquier nueva conquista que esté dirigiendo tu energía en estos momentos, ha vivido cambios abruptos y sorpresivos, quizá terminaste metido en un proyecto que jamás te imaginaste. Ahora es momento de tomar acción, puede que aún haya otro cambio pendiente pero no será tan grande y es necesario darle forma a esa idea o relación. Amor: El 24, es la Luna Llena en Aries, trayendo culminaciones en tu zona de hogar, estabilidad y familia. Un ciclo de seis meses se concluye, un contrato de propiedad, mudanza, se sella acuerdo con parientes y/o formalizas o no convivencia con pareja. Venus en Escorpio te sigue favoreciendo en el amor, buen momento para planificar tu futuro expresando tus deseos con honestidad. Controla tu ansiedad, todo saldrá bien si sabes esperar. Salud: Tu mente es la que controla lo que sucede a tu alrededor. Si te bloqueas quizá no vayas a obtener ningún resultado. Tranquiliza tus nervios, busca tu centro. Consejo: No dejes nada librado al azar, observar los detalles te permitirá mantener todo más bajo control.