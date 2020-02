© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Las personas de Capricornio recibirán durante los próximos días mucha energía por parte de la luna. Esto los ayudará a aclarar un poco la perspectiva que tenían sobre algunos asuntos y de esta manera podrán tomar decisiones más acertadas. En el ámbito de los negocios será una semana con muchos obstáculos. Te esforzarás mucho pero no podrás avanzar y las dificultades serán tantas que comenzarás a pensar seriamente en abandonarlo todo. Ese sería un error muy grave, soporta la crisis con valentía porque recibirás una ayuda divina que llegará en el momento que más lo necesites. En el terreno amoroso, la mujer de Capricornio ha decidido darle una segunda oportunidad a su pareja. Sin embargo, las cosas no están funcionando como esperabas. Tu desafío es olvidar el pasado, los problemas en tu relación se producen porque evocas permanente esas situaciones que tanto dolor te han causado. Aprende a olvidar y entonces podrás disfrutar nuevamente de tu vida sentimental. Por su parte, el hombre de Capricornio vivirá una semana sin complicaciones, y disfrutará de noches de mucha sensualidad y pasión junto a su pareja El fin de semana tendrás una vida social y familiar muy activa. La pasarás muy bien pero tendrás algunos encuentros con personas poco deseadas. Actúa con sensatez y prudencia y no respondas ante las provocaciones o comentarios maliciosos. En el trabajo surgirán algunos retos, no dejes que los comentarios negativos de colegas envidiosos te intimiden, confía en ti, en tu criterio y en tus capacidades. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)