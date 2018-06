HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: El 27, Marte retrograda en Acuario en tu zona de tu economía, salario y recursos personales. No es indicado iniciar planes o proyectos nuevos, más bien es momento de revisar y reflexionar sobre lo que vienes hasta ahora haciendo y recibiendo. Re-evalúa tus gastos y su administración. Nuevas oportunidades a través de grupos o contactos con terceros. El 28, es la Luna Llena en tu signo, trayéndote conclusiones a tu propio proceso personal. Decisiones en cuanto a tu vida se refiere, las que pueden sacarte de tu zona de confort pero que son necesarias tomar más que nunca. Sé prudente, no te arriesgues innecesariamente. Amor: El Sol entró en Cáncer, tu signo opuesto iluminando tu zona de pareja o socio. Si quieres comprometerte con alguien, dar alguna oportunidad importante, adelante. Venus está en tu zona de vulnerabilidad y compromiso, dependerá de hacia dónde estés dirigiendo esa energía si para cortar con ataduras sentimentales o abriendo el corazón a nuevas personas que sientes vale la pena invertir la energía. Salud: Vigila las señales de tu cuerpo sobre ciertos alimentos que estás consumiendo. Notarás mejoría en tu tránsito intestinal si comes frutas y fibra para regularte. Consejo: Abre bien los ojos hacia tu entorno para cuidarte de la envidia, podrían aparecer viejas personas, amigos y quizá algún viejo enemigo.