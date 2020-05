© La Auténtica Defensa

Durante esta semana las personas de Capricornio deberán ser lo más realistas posibles y no dejar que un exceso de optimismo les haga perder la objetividad en base a la cual tomarán decisiones. En el ámbito laboral, será una semana de amargas desilusiones para los nativos de este signo. Uno de tus jefes te comunicó hace algunas semanas que te ascendería a un cargo con mayor jerarquía, cargo que implicaba un mayor sueldo. Esa noticia además de alegría te ha traído tranquilidad porque tu economía no estaba muy bien. No obstante, los astros te aconsejan que no te dejes llevar por la emoción y que actúes con mucha mesura. Aunque te veas tentado a hacerlo, no empieces a realizar comprar ni te embarques en deudas pensando que a la brevedad tendrás dinero de sobra. Actúa sobre seguro, cuando efectivamente se produzca tu nombramiento, recién entonces haz derroches de dinero, no antes. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Capricornio sentirán una gran nostalgia por una relación que terminó hace poco. No obstante, los otros aspectos de tu vida marcharán tan bien que te ayudarán a deshacerte de esa melancolía. Si sigues extrañando a esa mujer o a ese hombre, es aconsejable que recuerdes el motivo por el que decidiste dar por finalizada la relación y que te preguntes si deseas volver a pasar por esas desagradables situaciones nuevamente. Seguramente, tu respuesta será negativa. El fin de semana será muy activo en cuanto a la vida social, reúnete con tus amigos y disfruta junto a ellos tu soltería.