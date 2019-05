Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 26 de Mayo al 1º de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) CAPRICORNIO - Los capricornianos enfrentan una semana con una fuerza inusual. Aprovéchenla! Si ahora tienen las ideas claras, no se dejen convencer por ninguna mala onda que les tiren otros. Muchas veces se dejan influenciar por los demás y toda la energía que llevan dentro se disipan de un día para otro. Están en un proceso donde deben reconocer lo que quieren y también lo que valen, y para eso hace falta un poco de egoísmo. En el terreno laboral las cosas no van a mejorar por ahora, ojalá sería de otra manera pero así son las cosas. Los solteros que están buscando el amor no la van a tener fácil para recibir lo buscado, aún cuando crean que han encontrado la pareja ideal que tanto buscaban. Los que están en pareja, no serán tiempos de grandes revelaciones. Sus estados introspectivos los llevará a cierta desatención de sus medias naranjas. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)