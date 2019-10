© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una excelente semana para adquisición de conocimientos. Si estabas planeando recomenzar con tus estudios, hazlo porque te irá muy bien. Tu salud no estará bien durante las próximas semanas, existen grandes probabilidades de anemia causada en gran medida por tu alimentación muy desordenada y poco saludable. Será una gran semana en el ámbito laboral. Un proyecto comercial que se había estancado logrará reactivarse, gracias a la influencia de una persona con mucho poder que recién conoces pero que de ahora en más se convertirá en alguien fundamental en tu vida. Tendrás mucha energía y eso te hará destacar en tu ámbito profesional En el ámbito de las finanzas y los negocios te verás obligado a hacer una difícil elección durante esta semana. Mantener el comportamiento ético que siempre te ha caracterizado y perder tu negocio, o comportarte de una forma un poco turbia y salvarlo. La decisión está en ti, pero recuerda que las buenas acciones siempre tienen recompensa, aunque se demoren un poco En el terreno del amor, el hombre de Capricornio deberá aprovechar esta semana para planificar alguna actividad en común o un viaje corto para el próximo fin de semana. La pareja necesita estar más tiempo sola y realizar actividades recreativas que puedan unirlos más. Por su parte, la mujer de Capricornio no tendrá una buena semana. Llegará alguien a la vida de tu pareja. Esto te va a alarmar pero no lo juzgues de manera anticipada porque entre ellos no pasa nada y puede convertirse en un muy buen amigo o amiga.