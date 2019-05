HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Abril al 4 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: Con el Sol en Tauro, estás muy enfocado en crear mayor estabilidad, piensas en asentarte, en crecer desde un solo lugar pero Urano quiere que te diviertas y tiene sus maneras de sorprenderte. Su unión con el Sol te traerá la oportunidad de ver cuál será tu trabajo de cambio en los próximos años, tiene mucho que ver con descubrir, aceptar y cultivar tu talento y creatividad. Por el momento, lo mejor será esperar a que se aclare el panorama para no dar pasos en falso. Amor: Urano, también te enseñará que las cosas están para disfrutarlas no para retenerlas: no te apegues, observa lo que llega, gózalo y velo partir con serenidad. Cada experiencia o amor que llegue a tu vida en los próximos años tiene una misión: enseñarte a gozar, a crear, a valorar y sanar tu niño interno. Eso no significa que renuncies al anhelo de tener una pareja estable, puede que Urano tome la forma de hijo también pues lo único predecible con él es la sorpresa. El 3, la Luna Negra ingresa a Piscis, propiciando los viajes en pareja hacia lugares inexplorados y otras culturas. Salud: Con Plutón y Saturno retrógrados, es conveniente que vigiles la aparición de síntomas óseos, enfermedades de la piel y sistema reproductor. Consejo: Posibles ofertas de préstamos podrían llegarte en estos días, analízalas con calma.