HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: El Sol en Escorpio hace su entrada a tu zona de relaciones y redes sociales, tu rol en equipos de trabajo, tus proyectos y planes a futuro. Al oponerse a Urano en Tauro, tu zona de creatividad, negociaciones y nuevos comienzos, se presenta la oportunidad para progresar y prosperar, de invertir 100% en un nuevo proyecto en equipo, algo que te llevará a renovar por completo tus finanzas a mediados del 2019 y te dejará con un nuevo nivel/calidad de vida para junio del 2020. Has esperado mucho para este momento, no dudes en respetarlo y darte el lugar y el protagonismo para disfrutarlo. Amor: Momento propicio para el encuentro y aclarar lo pendiente con ex pareja, amor platónico o imposible. El 31, Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación ingresa a Sagitario activando tu zona del pasado y el inconsciente. Estarás más profundo e introspectivo, repensando qué cosas quieres o no llevar a tu nuevo ciclo. Explorarás nuevas vías para satisfacer tus deseos más íntimos personales. Podrás transformar tus expectativas y sueños en realidad, si así te lo propones. Salud: Puede que tengas que frenar un poco el ritmo de tus comidas, el estómago es una de las cosas que más te preocupará. Consejo: Buen clima amistoso y familiar, aprovecha y conecta con tus seres queridos.