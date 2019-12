© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 29 de Diciembre 2019 al 4 de Enero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Recibirás un gran reconocimiento por todas las acciones altruistas que realices esta semana, aunque inicialmente pueda parecerte que ciertas circunstancias son irreversibles y que no puedes hacer nada para cambiarlas, te vas a dar cuenta los próximos días de lo equivocado que estabas. En tu lugar de trabajo hay una persona que con sus comentarios mal intencionados intenta permanentemente socavar tu autoestima y minar tu seguridad. No permitas que juegue con tu psicología, refúgiate en tu pareja y en tus amigos pero no muestres flaqueza delante de esta persona porque aprovechará tu debilidad para perjudicarte En el ámbito económico y de los negocios será una semana con muchos conflictos. Ninguno de ellos será grave pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días, espera a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. En el terreno sentimental, esta semana las personas de este signo están viviendo de ilusiones. Has comenzado recientemente una relación y estás muy entusiasmado aunque sabe que es una relación que no tiene futuro debido a que se trata de una persona comprometida. Los astros te aconsejan que no alimentes tus esperanzas porque hay muy pocas probabilidades de que la persona que amas se mantenga a tu lado por mucho tiempo. Intenta no desmoralizarte porque muy pronto llegarán a tu vida nuevas oportunidades. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)