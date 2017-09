Una conjunción entre Mercurio y Marte se dará en tu novena casa -de la filosofía, los viajes y los estudios-, un evento que no sería positivo ni negativo per se; significa que buscarás exteriorizar la gran energía que recibes, comenzando obviamente por los deseos y las ideas. Mercurio volverá a transitar directo el martes 5, mientras permanece en tu novena casa, produciendo un cambio en tu forma de entender la realidad, con una nueva perspectiva: racional y filosófica a la vez. El recorrido de la Luna: hasta el día 6 transita por tu tercera casa, serán días propicios para la comunicación con hermanos y vecinos. Además suele beneficiar los viajes cortos y las ventas exitosas. Del 7 al 9, se ubica en tu cuarta casa, favoreciendo el ambiente familiar y las mejoras en el hogar. Son días para conectarse con padres y abuelos, y revivir momentos agradables del pasado. En cuanto a los amores: Desde tu casa 8, Venus hará un quincuncio con Neptuno, generando algún desengaño afectivo o amoroso: podría tratarse de aquellas noticias que todos conocían, excepto el tercero involucrado; o de repente caer en la realidad de que algo, o alguien, simplemente 'no podrá ser'.