HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 30 de Diciembre de 2018 al 5 de Enero 2019 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Feliz cumpleaños! - Trabajo: Mercurio ya fuera de sombra recorre nuevos pasos, el 5, ingresa a tu signo y se encuentra con Saturno, tu planeta regente y Plutón. Hay una gran predisposición energética hacia el cambio y la transformación en tu vida. Comienzas a darle forma a esas nuevas ideas de negocios para ser concretadas, que tienes rondando en tu mente desde hace mucho, ya no es tiempo de incertidumbres, ahora tienes claridad y es tiempo de decisiones. Hay gente que confía en tus ideas y que esta´ bastante dispuesta a ayudarte, toma esa oportunidad, prepárate desde ahora. Amor: Venus sigue recorriendo Escorpio, beneficiando tu vida sentimental. Será importante confiar y dejar fluir lo que sientes, pues siendo receptivo a tus emociones es que se abrirán nuevas puertas. En la pareja, habrá mayor conexión, compromiso y expresión abierta. Se comunicarán sin miedos ni dudas, logrando una excelente fusión. A su vez, puede que surjan algunos imprevistos y desentendimientos que alteren la relación y esto llegue a descolocarte. Sé comprensivo y mantén tu ánimo en equilibrio. Salud: Tu cuerpo necesitará empezar a conocer algunos recursos físicos que hasta ahora has mantenido en un segundo plano. Ir a correr o salir en bicicleta son dos alternativas. Consejo: Si has conocido a alguien a través de internet o amistades, atención! que puede ser un amor importante.