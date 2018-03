HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Marzo de 2018 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: El 6, Mercurio ingresa a Aries en tu zona de estabilidad, lo que te llevará a centrarte en decidir acerca de temas de papeles, firmas, alquileres relacionados con tu sede de empresa. Es momento de pensar con cabeza fría, analizar y discernir los pros y los contras, trazar estrategias y hacer los trámites necesarios en especial esta primera semana. El 8, Júpiter retrograda y trae retrasos con trámites de visado, legales y viajes. Amor: Aprovecha las ayudas y asistencias que recibirás de parte de amigos y contactos influyentes. El 6, Venus en tu zona de hogar te activará a decorar, hacer mejoras en tu vivienda y a recibir visitas. Estarás promoviendo una nueva faceta de ti buscando sentirte alguien verdadero y feliz. Toma decisiones desde la perspectiva más amplia y objetiva de la situación basado en tu momento presente y bajo el prisma de una mente altruista que no te perjudique al largo plazo. Salud: Vienes de una etapa altamente positiva tanto a nivel físico como anímico. Has hecho los deberes y te has portado bien, y eso el cuerpo siempre lo agradece. Consejo: A partir del 9, empieza a haber alguna demora y retraso en trámites, documentos y traslados. Si hay firmas importantes hazlo esta semana o antes del 22 que Mercurio se pone retrógrado alterando estos temas. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)