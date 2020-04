© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Abril de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) El ámbito familiar será durante esta semana la principal preocupación de todas las personas nacidas bajo este signo. Tus hijos te darán muchos problemas durante los próximos días y eso te hará replantearte tu papel de padre o madre. Te sentirás desbordado por la situación, la conducta de tus hijos empeora cada vez más y nada de lo que has hecho ha servido para controlarlos. El problema es que has sido demasiado flexible, pero ahora será necesario que te muestres firme ante ellos y que les indiques con claridad cuáles son las reglas que deberán respetar y obedecer. En el ámbito financiero y de negocios será una excelente semana. Tus emprendimientos marchan muy bien y te permitirán en un corto plazo gozar de una estabilidad económica, la cual te posibilitará focalizar todas tus energías en los problemas de tu ámbito familiar. También será un momento favorable para las grandes adquisiciones, sobre todo de bienes inmuebles. En el terreno laboral, tendrás una semana sin grandes cambios. Desde hace un tiempo estás desmotivado y realizas tus funciones sin ningún entusiasmo. Lamentablemente, no ocurrirá ninguna variación durante los próximos días pero sé paciente porque dentro de unos meses se producirá en tu lugar de trabajo un cambio radical que te devolverá la pasión por tu profesión o empleo. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Capricornio tendrán una semana en la que podrán descifrar fácilmente sus sentimientos debido a que los astros potenciarán su sensibilidad y su capacidad de reflexión. Aprovecha los próximos días para conocerte un poco más. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)