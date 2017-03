El llamado del terruño. Pensar en la familia para Capricornio es pensar en un hogar, asentado en la tierra. Es una buena semana para ocuparse de temas familiares, en particular de ese hogar que se asienta sobre la tierra. El primer hogar, la casa de fin de semana, volver al país o pueblo natal, mejoras en la casa o departamento, como sea, la imaginación en este sentido puede volar por la influencia de Mercurio en conjunción a Neptuno y el Sol.. Los días 6 y 7 de Marzo con Luna en Cáncer, reclaman tu presencia en sociedad, no puedes faltar.. Hacia el final de la semana con Luna en Virgo revisa los contratos al detalle. En cuanto a los amores, Venus y Júpiter no están siendo tus mejores aliados en el amor, la próxima semana puede mejorar con el paso de Marte a Tauro.

TU CARTA: Cuando llegas a la cima deseas el agua y el pasto de la llanura.