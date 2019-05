Por Casandra ©

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) El encuentro con alguien que "vuelve del pasado" les traerán grandes satisfacciones. Ese personaje afectivo tan relevante en otras épocas volverá para cambiarles el presente, pudiendo fusionar esos tiempos que tanto añoran con el presente real. La actitud orgullosa hay que dejarla de lado y demostrar a su pareja cuán importante es para usted, sin grandes estridencias ni eventos, tampoco salidas no usuales ni comida con velas. El otro debe sentirse realmente valorado. Existe en su alrededor gente tóxica, envidiosa que sin actuar directamente afecta la relación sentimental y es necesario hacerla a un lado. Los que no tienen pareja estable, vivirán una situación muy pasional pero será pasajera, lo que no quita que sea muy placentera.