Durante este lapso será importante reconocer que tienes que encontrarte con tus necesidades más profundas, en esto podrías ser ayudado por Acuario, ya que tiene una perspectiva de la vida mucho más abierta. Trata de conectarte más con este signo. Con Piscis verás que la relación no será muy provechosa, ya que es probable que esté un poco insidioso o invasivo contigo. Trata de poner distancia también con parientes o compañeros de trabajo de este signo. Con Aries te sentirás atraído por su seducción y encanto, más allá que pueda resultarte un poco impulsivo y falto de criterio. La relación será de gran aprendizaje, porque verás una nueva forma de encarar la vida. Los días 7 y 8 con Luna en Cancer, más lucidez, aptos para trabajos mentales o estudios. Si estás de vacaciones te conviene repasar las materias flojas. En cuanto a los amores, trata de no ponerte demasiado rígido y no pretendas hacer las cosas como a ti te gusta, tu pareja puede poner un aire muy especial y jovial a tu vida.

TUS CARTAS TAROT: Olvida esa sensación de que siempre tienes que poner mucho empeño, relájate.