HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 7 al 13 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: Marte, continúa en tu zona laboral, brindándote un elevado nivel de productividad, sin embargo, también alude al factor de la competencia con colegas, compañeros de equipo e incluso contigo mismo, pudiendo provocarte episodios de estrés y ansiedad. Estate atento a no compensar esas carencias emocionales con la adquisición de objetos materiales o rebelarte innecesariamente contra las circunstancias. Después de noticias y comunicaciones extrañas o confusas, ahora con Mercurio directo unido a Neptuno, estás más dispuesto a conciliar, con tal de dejar atrás ese capítulo y poder poner orden nuevamente en tu cabeza y en tu entorno laboral. Amor: La Luna Nueva en tu zona de hogar y estabilidad, después de 8 años no cuenta con la presencia inquietante de Urano y por fin puedes pensar en quedarte dónde estás y mejorar tu calidad de vida de manera más estable. Claro, siempre cabe la posibilidad de que este nuevo orden de cosas no te agrade o te cueste adaptarte y estés buscando traslado nuevamente. De cualquier manera la presencia de Venus asegura buenas noticias, amigos y hermanos que llegan para asistirte o aclararte muchas cosas. Salud: Aumento de la vitalidad física pero la sensibilidad y el deseo de rebelarse estarán a flor de piel. Consejo: El 10, Júpiter retrograda en tu zona de lo inconsciente y místico, favoreciendo la búsqueda espiritual y lo introspectivo. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)