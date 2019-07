Por Casandra ©

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Empiezan la semana con fuerza, así que luego no decaigan. Si ahora tienen las ideas claras no se dejen convencer tan fácilmente. Siempre prometen que esta vez no van a ceder y que van a tener que demostrar que quieren estar a vuestro lado, pero luego todo se queda en palabras pierden la fuerza por la boca y no son capaces de dar el paso. Si tienen tan claro lo que quieren no te conformes con menos porque tú vales eso y mucho más. Tienes que aprender a ser más egoísta y a pensar más en ti. En el terreno laboral las cosas no van a mejorar por ahora. Ojalá pudiera decirles otra cosa pero yo no voy a mentir. Eso sí, como siempre digo, tienen mucho que hacer al respecto, si se lo proponen seriamente tardarán menos en mejorar. Los solteros que están buscando el amor no lo van a tener difícil. Pero difícil es que encuentren a la persona ideal para compartir sus vidas porque eso ya es bastante más complicado. Por ahora disfruten de vuestra soltería que ya les llegará la hora. Paciencia.