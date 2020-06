© La Auténtica Defensa

Vigencia: 7 al 13 de Junio de 2020

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una semana difícil en lo que se refiere al ámbito laboral para la gente de Capricornio. Durante los próximos días se producirán cambios repentinos en tu lugar de trabajo. Ingresará una persona de sexo femenino que ocupará el lugar de tu jefe. Intentarás llevarte bien con ella pero no lo lograrás, no te caerá bien y el desagrado será mutuo. La relación se volverá cada vez más tensa y para evitar poner en riesgo tanto tu puesto de trabajo como de tu salud, deberás pedir un traslado a otra área o sección. Tienes muchos conocidos en la empresa donde trabajas, pídeles ayuda para que te ayuden a conseguir el traslado lo antes posible. En el ámbito sentimental, el hombre de Capricornio estará muy afligido esta semana. Consideras que la mujer que amas no te brinda nada de lo que le pides. Habla con ella e intenta llegar a un acuerdo para que la relación pueda continuar. Por su parte, la mujer de Capricornio correrá el riesgo de cometer grandes errores esta semana. A causa de tus prejuicios estarás tentada en alejar de ti a un hombre cuya influencia sería muy positiva para tu vida y que además te haría muy feliz. Los astros te aconsejan que vayas despacio para evitar cometer errores de los que luego te arrepentirías amargamente. Las personas que están solas, esta semana sentirán el deseo de volver apostar por el amor y para lograrlo recurrirán a una agencia o página de Internet para encontrar pareja. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)