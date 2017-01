de Divina Amor ©

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Tendrás la oportunidad de recuperar tiempo perdido, manteniendo diálogos que disipen dudas y aclaren malentendidos producidos con anterioridad. Tu capacidad para generar recursos económicos te llevará a situaciones riesgosas si te confías demasiado. No te involucres en maniobras que no ofrezcan solvencia y solidez, pues una acción arriesgada de especulación financiera podría traerte una inesperada sorpresa. Encontrarás eco favorable en tu ambiente laboral y tus exigencias serán escuchadas. Los días 12 y 13 con Luna en Virgo, apoyan viajes, mudanzas, trámites importantes y realizar compras grandes. En cuanto a los amores, deberás aprender a ser flexible frente a las circunstancias y buscar adaptarte a los hechos. Juntos tratarán de concretar una adquisición que les otorgue seguridad económica y estabilidad emocional. TUS CARTAS TAROT: planifica con antelación y no des lugar a modificar lo trazado.