CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) La energía planetaria que envolverá a las personas de Capricornio durante esta semana será sumamente positiva y sumada a la buena influencia que están experimentando en el ámbito económico y sentimental, tendrán un gran impulso para obtener lo que se propongan. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante los próximos días un amigo te ofrecerá que te asocies con él en un pequeño emprendimiento. Tú menospreciarás el ofrecimiento porque considerarás que las ganancias serán muy pocas. Si rechazas formar parte de ese negocio probablemente te arrepientas el resto de tu vida. Al principio será una pequeña empresa pero luego se transformará en una importantísima compañía, intenta que tus prejuicios no arruinen una oportunidad económica irrepetible. En el ámbito profesional estás pasando un momento de mucho desánimo. Estás asociado con unos colegas pero la relación con ellos no es buena y tiende a empeorar. Los astros te aconsejan que comiences a planear la forma de independizarte, eres una persona muy activa y no necesitas de ellos para impulsarte. Comienza a relacionarte con otras personas de tu misma profesión y encontrarás entre ellas a quienes podrán convertirse en tus futuros nuevos socios. En el terreno del amor, sigue el ritmo que llevas en tus asuntos sentimentales, aunque te parezca que esa persona de la que estás enamorado hace tanto tiempo, no tiene ningún interés hacia ti, debes seguir insistiendo. Por supuesto, insiste con discreción y con tacto para no asfixiarla pero mantente firme porque esta semana verás resultados alentadores.