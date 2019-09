© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana la gente de Capricornio recibirá buenas noticias de parientes cercanos referidas a embarazos, nacimientos o casamientos. En cuanto a la esfera laboral, durante los próximos días recibirás proposiciones que te interesarán mucho pero que implican comenzar de nuevo en una empresa que no es el lugar en donde trabajan actualmente. Estarás indeciso, sin saber si arriesgarte o no. No obstante, ten confianza en que todo saldrá bien porque los astros propician, nuevos comienzos económicos y profesionales. Evita comentar el tema entre tus compañeros de trabajo, porque ellos debido a celos profesionales te darán malos consejos. En el terreno del amor, esta semana sentirás que tu pareja y tú hablan idiomas distintos. Llevan mucho tiempo juntos y se conocen muy bien pero aun así les está costando mucho entenderse. Por más que lo intentas, no consigues entender a la persona que amas y él o ella tampoco logra entenderte a ti. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo todos cambiamos, tus necesidades, tus aspiraciones y tus sueños son distintos a los que tenías años atrás. Sería muy bueno que conversaras con tu pareja para determinar si todavía siguen teniendo un proyecto de vida similar o un futuro que deseen compartir. En el amor, hay alguien que te interesa pero no sabes si eres correspondido y no te animas a dar el primer paso. No obstante, hay una amiga en común que hará de celestina y comenzarás una relación muy agradable.