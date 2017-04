de La Auténtica Defensa ©

Prohibida la reproducción total o parcial.

Tel.: +54-1147817702 // Móvil: +54-1162000733







Vigencia: 9 al 15 de Abril de 2017 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Soledad del poder. El recorrido lunar atraviesa por las "casas" superiores naturales a tu propio signo, reafirmando la naturaleza de la cabra, cuya ambición la mantiene solitaria en la cima de la montaña, mientras observa aquellos que continúan con sus simples vidas en el valle. Los días 9 y 10 de abril con Luna llena en Libra, reclama al mundo lo que te has ganado con tu propio esfuerzo, demuestra tu valía. No olvides darle "crédito" a tus padres o tu familia. El 12 y 13 de abril con Luna en Escorpio, after office con amigos y compañeros, para el recuerdo. Aprovecha para el networking. El 14 y 15 de abril con Luna en Sagitario, tiempo para la lectura, el recogimiento en soledad o planificar tu futuro. En cuanto a los amores, Venus, la diosa del amor, sigue reclamando más atención en la intimidad a los casados, mientras hace soñar a los novios con la convivencia. NODO LUNAR: El desafío es deshacerte de patrones que no son propios de tu naturaleza. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)