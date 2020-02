© La Auténtica Defensa

En el terreno laboral será una semana de cambios muy positivos para la gente de Capricornio. Desde hace un tiempo están trabajando en un lugar en el que no se sienten cómodos, habían buscado otras opciones pero hasta el momento no habían encontrado nada. Sin embargo, durante los próximos siete días conocerás accidentalmente a una persona que no sólo tendrá el poder de ayudarte sino que además tendrá la buena voluntad de hacerlo. Mediante esta persona podrás cambiar de trabajo y comenzarás a realizar una tarea que se adapta mucho más a tus intereses y a tu preparación. Te sentirás mucho más cómodo en tu nuevo ámbito laboral y lograrás entablar buenas amistades con tus compañeros de trabajo. En el ámbito sentimental, tienes una relación desde hace mucho tiempo y tu pareja se ha mostrado leal y paciente en muchas situaciones difíciles que te ha tocado vivir en el pasado. Sin embargo, parece que tú te has olvidado de todo esto y estás interesado en vivir una fogosa aventura con una persona que ha aparecido recientemente en tu vida y por la que sientes una fuerte atracción sexual. Piensa bien antes de hacer las cosas porque no podrás recuperar aquello que pierdas. En el ámbito de los negocios, esta semana deberás tratar de no dejarte llevar por tus impulsos. En otras ocasiones te ha funcionado pero no es el momento propicio para ello. Los astros te aconsejan que te manejes con mucha mesura y que no des un paso sin planearlo. En cuanto a la salud, cuidado con tu alimentación, no te fuerces a comer cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días.