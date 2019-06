Por Casandra ©

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Querido Capricornio empiezas la semana con fuerza así que luego no decaigas. Si ahora tienes las ideas claras no te dejes convencer tan fácilmente. Siempre te prometes a ti mismo que esta vez no vas a ceder y que te va a tener que demostrar que quiere estar a tu lado para que tú sigas al suyo. Pero luego todo se queda en palabras pierdes la fuerza por la boca y no eres capaz de dar el paso. Si tienes tan claro lo que quieres no te conformes con menos porque tú vales eso y mucho más. Tienes que aprender a ser más egoísta y a pensar más en ti. En el terreno laboral las cosas no van a mejorar por ahora. Ojalá pudiera decirte otra cosa pero yo no te voy a regalar los oídos. Eso sí que como siempre digo tú tienes mucho que hacer al respecto, si tú te lo propones seriamente tardarán menos en mejorar. Los solteros que están buscando el amor no lo van a tener difícil para ligar, otra cosa es que encuentren a la persona ideal para compartir sus vidas porque eso ya está bastante más complicado. Por ahora a disfrutar de la soltería y ya les llegará la hora. Paciencia.