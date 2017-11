Trabajo: Ya estás con respuestas respecto a firma de contrato, si un cliente acepta o no un proyecto, si invertir o no, la clave está en que aceptes la ayuda y te abras a cooperar en equipo. Con Marte en el ámbito profesional, cuentas con la vitalidad y la osadía suficiente para lograr lo que te propongas. Del 8 al 15, ventana de oportunidad para concretar negocios, plantearse nuevas estructuras, reunirse con personas de poder. Amor: Aprovecha estos aires de renovación y propone cambios de perspectiva y actividades con tu pareja. El 13, es la unión Venus-Júpiter, propiciando encuentros trascendentes, dándote lugar para conectar con ese deseo intenso que tienes. Te verás lidiando con asuntos con padres, jefes, autoridades y pareja de larga duración. El 18, la Luna Nueva en Escorpio te abre a nuevos grupos de personas, conectas con personas de poder o se da el inicio de una relación muy importante. Salud: Buen momento para modernizar tu imagen, renovar tu vestuario, cambiar el look. Ser tolerante con las creencias de los demás para relacionarte de manera conciliatoria desde núcleos familiares a vínculos sociales. Consejo: Aprender a convivir en las diferencias, integrando ideas que aparentemente son distintas.