HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 1º al 7 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 30, Mercurio ingresó en Leo en tu zona de metas a largo plazo, vida profesional e imagen pública y se va a quedar allí por largo tiempo ya que retrogradará a fines de julio. Se te presentarán oportunidades muy buenas, retomarás contactos y conexiones, obtendrás ayuda de personas con influencia pero tendrás que ser estratega porque viene un contraste muy fuerte. De esas grandes oportunidades que se reactivan vas a tener que renunciar a las pequeñas que has tomado en el mientras tanto para poder atender lo grande. Amor: Marte, tu co-regente retro en tu zona de estabilidad, familia o arraigo está como una espada afilada cortando todo tipo de ataduras limitantes y ayudándote a cerrar ciclos que ya cumplieron su función en tu vida. Es como si alguien hubiese quitado el tapón de un gran drenaje. No te resistas, deja que fluya. No puedes pretender que tus relaciones o tu vida familiar permanezcan iguales, las cosas están cambiando y entre más rápido te adaptes mejor lo podrás manejar. Salud: Con buena energía y las fuerzas necesarias para hacerle frente a lo pendiente. Consejo: Hay una realidad que te quedará totalmente iluminada para que puedas verla sin interferencias. Esto puede ser muy bueno, para llegar al fondo del asunto. Mantiene esas conversaciones muy importantes que deben atenderse.